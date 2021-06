Se The Sopranos-forgjengeren The Many Saints of Newark sin trailer

Tiden flyr, så det har allerede gått fjorten år siden The Sopranos ble avsluttet. Heldigvis er det endelig tid for å innta det fascinerende universet igjen.

Nå har Warner Bros. gitt oss den første traileren fra The Many Saints of Newark, forgjengeren til The Sopranos hvor vi følger Tony gjennom hans yngre dager. Det er selvsagt Michael Gandolfini, sønnen til avdøde James Gandolfini, som står i fokus i denne første traileren, og han virker ikke akkurat pinglete her heller. Vi får se om dette stemmer når premieren er den 1. oktober.