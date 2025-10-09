Se The SpongeBob Movie: Search for SquarePants for en ny smakebit av Teenage Mutant Ninja Turtles

HQ

Hvis du planlegger å gå på kino i desember for å se The SpongeBob Movie: Search for SquarePants, kan du være glad for å vite at filmen vil bli støttet med en animert kortfilm før den begynner som fokuserer på Teenage Mutant Ninja Turtles, spesielt den yngre rollebesetningen som ble introdusert i den nylige Mutant Mayhem filmen.

Dette vil ikke være en trailer for den neste filmen i serien, men snarere en fullstendig frittstående kortfilm som parodierer Home Alone 2: Lost in New York. Den heter Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 - Lost in New Jersey, og hva den vil by på, kan du se en teaser for kortfilmen nedenfor.

I filmen ser vi Leo, Raph, Mikey og Donny gjøre unna julehandelen i siste liten, før de oppdager at de nå er gjenstand for en varelinje de ikke har gått med på, noe som fører til at de må dra til New Jersey for å få noen svar.

The SpongeBob Movie har premiere 19. desember hvis du vil se denne kortfilmen.