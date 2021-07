Se The Witcher 2 Season 2 sin første trailer

Da jeg skrev om at andre sesong av Netflix sin The Witcher-serie kommer den 17. desember tidligere i kveld hadde vi fortsatt ikke fått den etterlengtede første traileren fansen hadde håpet på, men heldigvis trengte vi ikke å vente lenge.

For det viste seg at Netflix bare ville holde på pinebenken litt lengre, og har nå gitt oss en to minutter lang trailer fra The Witcher Season 2 som gjør det klart at Geralt og Ciri sin forening tar dem ut på en strabasiøs reise. Til slutt får vi sannelig et glimt av Yennefer også.