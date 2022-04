Se Thor: Love and Thunder sin etterlengtede teaser-trailer

HQ

Marvel-fansen har både håpet og trodd at vi skulle få noen glimt av Thor: Love and Thunder i flere måneder allerede, og fikk blod på tann da noen figurer tilsynelatende avslørte noen detaljer om den kommende filmen for noen dager siden. Derfor er det ekstra deilig at ønskene våre endelig oppfylles.

For Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman og resten av gjengen har endelig offentliggjort den første teasertraileren fra Thor: Love and Thunder, og den gjør i alle fall ikke mine forventninger lavere med et lovende konsept, knall humor og en Portman som helt klart gjør et heftig første/andreinntrykk.