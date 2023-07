Se Tom Cruise løpe i nesten 10 minutter i Mission: Impossible

HQ

Mission: Impossible - Ghost Protocol var den første filmen i den elskede serien som virkelig fremhevet det faktum at Tom Cruise gjør de aller fleste av sine egne stunts, men det er ikke det eneste mannen som feirer sin 61-årsdag i dag er kjent for å gjøre som Ethan Hunt. Derfor er det så passende at Paramount har bestemt seg for å feire bursdagen ved å omfavne meme-n.

Jeg snakker selvfølgelig om Tom Cruise som løper, for dagens nesten ti minutter lange video viser nærmest hvert sekund han løper i Mission: Impossible-filmene. Dette inkluderer til og med noen scener fra den kommende Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, noe som gjør det til en morsom og interessant godbit både for nostalgiens, hypens og latterens skyld. Gratulerer med dagen, Tom. Jeg håper å se deg løpe like fort i mange år fremover.