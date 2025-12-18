Se traileren til Melania Trumps nye film

HQ

Melania Trump har sluppet den første traileren til sin kommende dokumentarfilm: Melania. Dette er et prosjekt som er kjøpt opp av Amazon i en avtale som angivelig er verdt 40 millioner dollar.

Filmen, som er regissert av Brett Ratner, lover et intimt blikk på Melania Trumps liv i dagene før Donald Trumps andre innsettelse.

Traileren åpner med Melania inne i Capitolium, der hun sier til kameraet: "Here we go again", før det klippes til scener som er filmet i Det hvite hus, Mar-a-Lago og Trump Tower.

Dokumentaren har kinopremiere 30. januar 2026, men det er ennå ikke bekreftet noen strømmedato for Amazon Prime Video. For mer, sjekk ut traileren nedenfor.