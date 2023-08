Se traileren til Slotherhouse, historien om et blodtørstig dovendyr.

HQ

"Don't rush, die slow" er mottoet for den siste i rekken av absurde dyreskrekkfilmer som oversvømmer markedet, og Slotherhouse er definitivt en av de sprøeste hittil. Her følger vi et blodtørstig dovendyr som i ro og mak angriper en sovesal full av lettkledde jenter. Filmen har premiere 30. august, og du kan se traileren her. Det fullstendige synopsiset lyder som følger:

Det er siste året på college for studentforeningssøsteren Emily Young, og for første gang noensinne skal Sigma Lambda Theta avholde valg om hvem som skal bli president. Emily Young vil ha et fantastisk år, og innser at hun kanskje er det beste alternativet for søsterskapet. I begynnelsen av valgkampen finner hun et søtt dovendyr som stjeler hjertet hennes, og snart innser hun at hun kanskje kan stjele både hjertene og stemmene til søstrene sine. Men når likene langsomt begynner å hope seg opp i Sigma Lambda Theta-huset, innser Emily og søstrene at dødsfallene skyldes husets nye maskot, det koselige dovendyret Alpha. Kommer Emily og søstrene hennes til å unnslippe huset med livet i behold? Eller er dette dødsdovendyret med tre sylskarpe klør for raskt for dem?

Vil du sjekke ut Slotherhouse når den kommer?