Se traileren til Will Smith-spillet Undawn!

I Am Legend-kopien Undawn har vist frem en helt ny trailer som gir et litt dypere innblikk i den postapokalyptiske verdenen. Ikke overraskende byr det på både ressurssamling og mulighet for samarbeid med andre spillere og, noe ironisk, selveste Will Smith som har lånt ut sitt utseende til spillet. Undawn følger en F2P-modell og slippes til Windows og telefoner 15. juni.

Er dette noe du synes er interessant, eller er hele post-apokalypse-sjangeren utslitt nå?