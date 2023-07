Se traileren til Zombieverse, Netflix' vanvittige realityserie.

Kan du overleve i en verden fylt av levende døde? Det er spørsmålet skaperne av Netflix' nyeste realityserie har stilt seg selv, for i Zombieverse må en gjeng intetanende mennesker flykte fra et Seoul der gatene er fulle av zombier.

Deltakerne selv vet selvsagt ikke at det hele er oppdiktet, og har blitt lurt til å delta i et datingprogram - der det hele tar en stygg vending. Du kan se traileren for galskapen her. Zombieverse har premiere på Netflix 8. august.

Hvordan ville du reagert i en lignende situasjon?