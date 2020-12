Se videoanmeldelsen vår av Immortals: Fenyx Rising

Du ser på Annonser

Siden julekalenderen vår og Marvel's Avengers-konkurransen stjeler mye av oppmerksomheten til mange er det nok flere av dere som ikke har sett de meget positive meningene både jeg og de fleste andre har om Ubisoft sitt Immortals: Fenyx Rising. Ganske synd, for det er et meget bra spill fans av både The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Assassin's Creed og lignende bør få med seg. Derfor er det kanskje greit å både gjenta at anmeldelsen min er ute og at en forkortet utgave av Jakob sin engelske presenteres i videoform under.