Se Win or Lose sin første trailer - Pixars første fullverdige TV-serie

Win or Lose, Pixars første originalserie, slippes neste måned på Disney Plus. Selskapet har sluppet trailere for to store prosjekter på rad: Daredevil Born Again (4. mars) og nå Win or Lose, som slippes 19. februar.

Denne traileren viser det interessante premisset for TV-serien: en baseballkamp for barn sett fra åtte forskjellige karakterer og perspektiver, hver og en vist i en annen animasjonsstil, inkludert 2D.

Dette er serien som ble en nyhet for noen uker siden, da det ble kjent at Pixar hadde kuttet ut en scene med en transkjønnet karakter. Tusenvis av mennesker klaget, og hele scenen (i animerte storyboards) ble sluppet på X av en animatør.

Win or Lose er ikke første gang Pixar gjør TV, men i motsetning til Dream Productions (som bare inneholdt fire veldig korte episoder) eller Monsters at Works, som ikke er utviklet av Pixar, Win or Lose ser definitivt ut som Pixars "neste store ting", etter Inside Out 2 og Elio i juni.