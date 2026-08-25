Sea of Remnants vil starte lukket betatesting i desember 2026

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Utvikleren Joker Studio har vært ivrig etter å fortelle fansen om sitt gratis hav-fantasy-RPG « Sea of Remnants ved enhver anledning. Vi har derfor hatt muligheten til å spille spillet to ganger tidligere for å se hvordan prosjektet har blitt forbedret og videreutviklet i løpet av de siste månedene.

Snart vil også spillere i store mengder kunne oppleve « Sea of Remnants, da Joker Studio under Gamescom Opening Night Live dukket opp igjen for å avsløre at de skal gjennomføre en lukket betatest av spillet i desember, alt i forkant av en planlagt bredere lansering på en ubestemt dato i «tidlig i 2027».

Den eksakte datoen for når den lukkede betatestingen starter er ennå ikke bekreftet, men det vi vet er at Sea of Remnants utvikles for de fleste plattformer, ikke minst PC, PS5, Xbox Series X/S, iOS og Android.