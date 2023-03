Sea of Stars bekreftet for Xbox One og Xbox Series

HQ

Mange har ønsket seg mer Chrono Trigger i flere tiår, så det var ikke spesielt overraskende at The Messenger-utviklerne i Sabotage Studios Kickstarter for Sea of Stars knuste målene sine En av de mange grunnene til støtten var nok at vi ble fortalt at spillet ville lansere på PC og "konsoller", med sistnevnte avhengig av hvor mye penger prosjektet fikk. PlayStation- og Nintendo Switch-eiere har fått lov til å feire siden den gang, men det virket som om de med en Xbox ikke ville få gleden da Sea of Stars' augustlansering ble bekreftet i forrige måned. Heldigvis er det ingen grunn til å bekymre seg.

Sabotage har gitt oss en ny trailer som bekrefter at Sea of Stars også vil lanseres på Xbox One og Xbox Series 29. august slik at alle vil kunne spille det som ser ut til å være et flott spill samtidig.