Sea of Stars' Dawn of Equinox-oppdatering kommer i november

HQ

Sabotage Studio har jobbet jevnt og trutt med Sea of Stars til tross for at spillet faktisk debuterte sommeren 2023. Dette har inkludert planer om å produsere og lansere en omfattende innholdsoppdatering, en som til og med vil inneholde en rekke nye funksjoner og tillegg.

Den er kjent som Dawn of Equinox-oppdateringen, og vil komme før Throes of the Watchmaker DLC tidlig i 2025. Det vil tilsynelatende bli brukt som grunnlag for å introdusere en samling av lenge etterspurt og velkommen livskvalitet og mekaniske endringer, og Sabotage har nå skissert nøyaktig hva dette vil inkludere.

Vi kan forvente en ny lokal samarbeidsopplevelse, et fornyet kampsystem, en justert prolog, en ekstra filmscene, en nyttig speedrunning-relikvie, forhåndsinnstillinger for vanskelighetsgrad, en forbedret papegøyerelikvie, lokalisering for Quebecois og noen få andre mindre QoL-endringer for å starte.

Dawn of Equinox lanseres 12. november på alle plattformer der spillet er tilgjengelig, og du kan se den nøyaktige oversikten over planlagte endringer nedenfor.