Sea of Stars' Dawn of Equinox-oppdatering legger til forbedret co-op, kamper og mye mer

Sabotage Studio jobber for tiden hardt med en utvidelse til Sea of Stars, Throes of the Watchmaker. Mens vi må vente til våren 2025 for å se den har vi imidlertid fått en ny innholdsoppdatering i mellomtiden.

Dawn of Equinox-oppdateringen er nå tilgjengelig for alle, og introduserer co-op for tre spillere, et revidert kampsystem, prolog og mer. Det er i hovedsak spillet slik utviklerne opprinnelig ønsket at det skulle være, og Thierry Boulanger, medstifter av Sabotage Studio og spilldirektør på Sea of Stars, sa at oppdateringen er "samfunnets gave til oss - den overveldende kjærligheten og støtten de har vist oss helt siden vi kunngjorde Sea of Stars, er det som ga teamet vårt midler til å komme tilbake til prosjektet og avgrense det enda mer."

Når det gjelder kamper gir de nye Mystery Locks en helt ny spillsløyfe rundt avsløringen av måter å bryte fiendens magi på. Prologen har nå flere actionfylte sekvenser, og det er også en ny filmsekvens å glede seg over, i tillegg til en speedrunner-relikvie, nye forhåndsinnstillinger for vanskelighetsgrad, forbedret papegøyerelikvie, lokalisering for Quebecois og ekstra forbedringer av livskvaliteten.