Sea of Stars får august-dato i ny trailer

The Messenger-utviklerne i Sabotage Studio nøyde seg med å si at spillet ville lanseres en gang i 2023 da de utsatte Sea of Stars forrige juni, men ga oss et sommervindu på lillejulaften. Nå har vi en eksakt dato og til og med muligheten til å spille noe av det med en gang.

Kveldens trailer bekrefter at Sea of Stars lanseres den 29. august. Nintendo Switch-eiere får imidlertid en tidlig, ekstra godbit, da en demo av Kickstarter-suksessen er tilgjengelig akkurat nå på eShop. Bare tiden vil vise om PC- og PlayStation-spillere vil få samme mulighet på et senere tidspunkt.