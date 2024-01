Sea of Stars får en fysisk utgivelse 10. mai

HQ

Det var en av de største indie-overraskelsene i 2023, en tittel full av nostalgi og kjærlighet til klassiske 16-biters JRPG med modernisert design. Sea of Stars var alt i alt en stor suksess. Men det er fortsatt mange ivrige spillere som har ventet tålmodig på dagens kunngjøring.

Iam8bit og Meridiem Games bekrefter at den fysiske utgaven av Sea of Stars kommer i butikkene 10. mai. Tilsynelatende kommer det bare i en enkelt standardutgave, men med tanke på spillets kvalitet vil vi ikke gå glipp av noen ekstra godbiter denne gangen. Sabotage Studio har nylig bekreftet at de jobber med den første DLC-en til Sea of Stars, men har ikke oppgitt noe tidspunkt for utgivelsen.

Kommer du til å kjøpe en fysisk kopi av Sea of Stars?