Sea of Stars har fått en siste innholdsoppdatering – og en Switch 2-versjon

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Tre år etter utgivelsen forbereder Sabotage Studio seg nå på å gå videre fra sitt elskede rollespill Sea of Stars, og vie seg helhjertet til sitt neste prosjekt. De er imidlertid ikke helt ferdige ennå, og har en siste innholdsoppdatering, med det passende navnet Sunset Edition.

Hovedattraksjonen ser ut til å være en ny filmisk intro, som er utviklerens «den med høyest budsjett hittil», og som vil avsløre nye detaljer om bakgrunnshistorien, men det er også andre tillegg, som for eksempel justeringer av vanskelighetsgraden. I tillegg er spillet nå tilgjengelig i en egen Switch 2-versjon, og de som allerede eier det på Switch vil motta oppgraderingen gratis (selv om den må lastes ned manuelt fra butikken). Det er også bekreftet at en fysisk utgave er på vei via iam8bit.

Sunset Edition er nå tilgjengelig for nedlasting på alle plattformer, og vi har inkludert en video nedenfor der studioet takker fansen og lar oss sjekke ut denne siste innholdsoppdateringen.