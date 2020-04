Sea of Stars hyrer inn Chrono Trigger-komponist

Det var ikke bare jeg som dro sammenligninger med Chrono Trigger da Sabotage Studio avduket det lovende Sea of Stars, så dagens annonsering er meget passende.

Yasunori Mitsuda, som blant annet er kjent for å lage musikken i Chrono Trigger, kan nemlig fortelle at han vil hjelpe The Messenger-komponisten Eric W. Brown med musikken i Sea of Stars. Mitsuda-san sier at han blir med på prosjektet siden han liker blandingen av klassike og moderne spill, og håper å reflektere dette i musikken også. Hva dette betyr vil vi få svar på når spillet lanseres en gang i 2022 om alt går som planlagt.