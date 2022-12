Sea of Stars kommer med Super Nintendo-musikk sommeren 2023

HQ

Da The Messenger-skaperne i Sabotage Studio bestemte seg for å utsette det veldig lovende Sea of Stars i sommer nøyde de seg med å si at planen var å slippe spillet en gang i 2023. Nå vet vi omtrent når neste år.

Sea of Stars dukket opp i den siste Inside the House of Indies-sendingen, og da nærmere bestemt med fokus på Eric W. Brown sin medkomponist: Yasunori Mitsuda. Mitsuda-san er som kjent mannne bak musikk i Chrono Cross, spillet som er en stor inspirasjonskilde for dette kommende prosjektet, så i det vesle klippet får vi høre hvordan han ønsker å få melodiene til å høres ut som de elskede tonene gamlingene av oss husker fra Super Nintendo-tiden. Med tanke på det vi får se og høre fra Sea of Stars i videoen virker det som om komponistduoen er på rett spor. Derfor er det ekstra hyggelig at Nintendo forteller spillet vil lanseres i løpet av sommeren.