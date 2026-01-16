Sea of Stars kommer til mobile enheter om tre måneder

HQ

Sea of Stars er allerede et allment tilgjengelig rollespill, og spillet kan spilles på de fleste konsoller og PC-er. Snart vil det utvide denne innsatsen til å omfatte enda flere enheter og alternativer, den største plattformen av dem alle, ettersom utvikleren Sabotage Studio har bekreftet at spillet kommer til mobil og ganske snart.

Spillet skal debutere på iOS- og Android -gadgets 7. april, og vi blir fortalt at forhåndsbestillinger for utgaven allerede er live, og at du kan få en kopi med 10% rabatt i noen tid til bare $ 8,99 (normalprisen er $ 9,99).

For de som ennå ikke har opplevd Sea of Stars, sørg for å lese vår glødende anmeldelse av spillet for å se hvorfor du sannsynligvis bør gi det en sjanse. Spørsmålet nå er hvor godt det vil kjøre på mobile enheter...