Sea of Stars lanseres på PlayStation Plus - spill demoen nå

Ta The Messenger-utviklerne i Sabotage Studio og få dem til å annonsere en Chrono Trigger-inspirert forløper, og det er veldig forståelig at Sea of Stars knuste Kickstarter-målet sitt. For fem måneder siden fikk vi vite at spillet skal lanseres den 29. august, men kanadierne har enda bedre nyheter for PlayStation 4- og 5-eiere.

De har nemlig kunngjort at Sea of Stars vil være tilgjengelig "gratis" som en del av PlayStation Plus Extra og PlayStation Plus Premium når det lanseres 29. august. Moroa stopper imidlertid ikke der, for demoen som Nintendo Switch- og PC-spillere har hatt glede av en stund nå er endelig tilgjengelig på PS Store, noe som gir deg muligheten til å teste en del av dette svært lovende spillet.