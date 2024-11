Sea of Stars når over 6 millioner spillere

HQ

Sea of Stars ChronoTrigger ble lansert for litt over et år siden og ble umiddelbart hyllet. Det ble utviklet av The Messenger-utvikleren Sabotage Studio med ambisjonen om å tilby et ChronoTrigger-inspirert eventyr. Og det er ikke noe dårligere inspirasjon å hente.

Siden den gang har salg og spillerantall vokst i raskt tempo, og nylig ble den massive gratisutvidelsen Dawn of Equinox sluppet. I mars rapporterte vi at Sea of Stars hadde blitt spilt av over fem millioner spillere, og i dag er det tid for neste milepæl. Sabotage Studio skriver på Threads at rollespillet nå har passert seks millioner spillere.

Vi regner med at det vil nå flere milepæler i fremtiden, for dette har potensial til å bli en tidløs klassiker, og som du kan se av vår anmeldelse, er dette et eventyr vi anbefaler på det varmeste.