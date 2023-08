Sea of Stars selger 100 000 eksemplarer på lanseringsdagen

HQ

Sea of Stars har vært et av de mest etterlengtede spillene for JPRG- og pikselkunstfans i år. Spillet, som er omtalt som en ekte åndelig etterfølger til Chrono Trigger fra 1994, har høstet lovord fra både kritikere og spillere, og har for øyeblikket en Metacritic-score på 88, selv om det nådde en topp på 93.

Nå som det har gått 24 timer siden spillet ble lansert på PC og konsoller (inkludert som en lanseringstittel for både Game Pass- og PS Plus-brukere), har den offisielle kontoen rapportert at de har solgt 100 000 eksemplarer av spillet på den første dagen.

Ingar er også veldig imponert av Sea of Stars, så dette er meget fortjent.

Har du prøvd Sea of Stars? Husk at selv om du ikke har et aktivt abonnement på Sonys eller Microsofts tjenester, kan du alltid prøve gratisdemoen, som er tilgjengelig på alle plattformer.