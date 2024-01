Sea of Stars sin DLC er i full produksjon

HQ

Sea of Stars har klart å skille seg ut i den absolutte mengden av rykende ferske 2023-utgivelser. For et indiespill er det en imponerende bragd, og det er derfor forståelig at mange fans venter på å se hva som kommer.

På spillets offisielle X/Twitter-konto ble det avslørt at Sea of Stars' DLC ble annonsert i november, men at det allerede har forlatt forproduksjonsfasen. Dette betyr sannsynligvis at det fortsatt er et stykke igjen før vi får se DLC-en i aksjon, men hvis du er ute etter mer Sea of Stars, kan du være trygg på at du kommer til å få det.

DLC-en beskrives som "mystisk og sprø", noe som sannsynligvis kommer til å høres ganske bra ut for fans av spillet. Hvis du ennå ikke har hatt sjansen til å sjekke ut Sea of Stars og vil se hva all hypen handler om, kan du lese Ingars anmeldelse her.