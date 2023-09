Sea of Stars solgte mer på en uke enn håpet på et år

HQ

Mange utviklere og utgivere lanserer spillene sine på PlayStation Plus eller Game Pass når de er usikre på hvor godt de vil selge, så Sabotage Studio overrasket mange av oss ved å tilby Sea of Stars på begge deler med en gang. Heldigvis har det ikke skadet dem i det hele tatt.

Det talentfulle studioet avslører at Sea of Stars allerede har solgt mer enn 250 000 eksemplarer. Det stemmer. Solgt, ikke antall spillere, så det høres ut som om dette er i tillegg til alle som nyter det fantastiske spillet uten PS Plus eller Game Pass. Dette betyr tilsynelatende at Sea of Stars har solgt like mye på en uke som Sabotage spådde at det ville gjøre på et år. Fantastiske nyheter, og la oss håpe at tallet fortsetter å vokse mye mer. Det solgte 100 000 eksemplarer på lanseringsdagen, så det gjør det nok.