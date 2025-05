Sea of Stars: Throes of the Watchmaker slippes 20. mai

HQ

Etter å ha ertet et nytt eventyr i en stund, har Sabotage Studio endelig avduket utgivelsesdatoen for den kommende Sea of Stars DLC, Throes of the Watchmaker.

Throes of the Watchmaker lanseres 20. mai, og gir spillerne et nytt bonuseventyr etter spillet der de kan utforske en av de mest interessante bipersonene i hovedspillet. Du får utforske Urmakerens miniatyrverden Horloge, der styrken din fra hovedspillet viser seg å være ganske ubrukelig.

Du må tilpasse deg for å overleve i Horloge, der Zale bytter ut sverdet sitt med sjonglering, og Valere bytter ut staven sin med akrobatikk. Filmbudsjettet for Throes of the Watchmaker er det samme som i hovedspillet, og det er også laget en helt ny filmmusikk for DLC-en, så du kan forvente et seriøst kvalitetsnivå på dette gratisinnholdet.

Sjekk ut Throes of the Watchmaker's gameplay og historie nedenfor :

Sea of Stars er tilgjengelig nå på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch.