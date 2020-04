Sea of Stars tidobler målet på Kickstarter

Vi har tidligere rapportert at Sabotage Studio holder på med slags prolog til The Messenger kalt Sea of Stars. Denne gangen er det ikke et sidescroller-actionspill, men heller et turbasert, klassisk rollespill. Utviklerne siktet på å finansiere det via Kickstarter og det var tydeligvis et bra valg. Det har nemlig i skrivende stund samlet inn over ti ganger så mye som de trengte for at spillet skulle bli laget.

Flere delmål er allerede låst opp, som Single Player+ og masse annet. Sea of Stars-premieren er spikret til år 2022, og nedenfor finner du dets vakre annonseringstrailer.