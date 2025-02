Sea of Thieves får masse nytt innhold denne uken

HQ

Rare fortsetter å utvide sin nå nesten latterlig velfylte piratsimulator Sea of Thieves med nytt gratis innhold, og på torsdag er det på tide å lansere Season 15: Wild Things.

Blant nyhetene finner vi to nye megalodoner som vil gjøre livet ekstra farlig til sjøs, i tillegg til andre mindre ubehagelige fenomener som maneter du kan brenne deg på. Du vil også kunne jobbe for Hunter's Call, som byr på helt nye utfordringer.

For å se alt dette og mer, sjekk ut traileren for sesong 15: Wild Things nedenfor. Vi kan ikke annet enn å applaudere Rare for hvor eksemplarisk de fortsetter å sørge for at digitale sjørøvere har konstant moro å se frem til.