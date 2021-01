Sea of Thieves' første sesong starter neste uke

Du ser på Annonser

Rare annonserer via Twitter at starten for Season One i Sea of Thieves drar i gang den 28. januar. Det er den første større forandringen av Rares planer for sin piratsimulator, der nytt innhold fra nå av slippes gjennom sesonger på rundt tre måneder i stedet for en mindre utvidelse hver måned.

Med dette introduseres et Plunder Pass, og i hver nye sesong skal det introduseres en ny måte å spille Sea of Thieves på. PvP Arena kommer derimot ikke til å oppdateres i fremtiden, da fokus ligger på hovedspillet.

Sjekk ut videoen nedenfor for flere detaljer om hva Rare har planer om for Season One.