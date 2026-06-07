Sea of Thieves gir oss "nøklene til havet" i gratisoppdateringen Custom Seas

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Sea of Thieves Custom Seas har vært en suksess siden utgivelsen for åtte år siden, en av de viktigste flerspillertitlene for Xbox Game Pass, og Rare har klokelig styrt skuta for å tiltrekke seg flere og flere spillere med stadige oppdateringer. Hva annet kunne de gjøre? I sesong 20, som slippes 18. juni, gir de oss bokstavelig talt "nøklene til havene".

Oppdateringen Custom Seas kommer med en nivåredigerer der du kan lage spillmoduser, som en snikskytterduell eller sjøslag ... på robåter. Redigeringsprogrammet lar deg også lage filmatiske stykker eller rett og slett kule steder å henge med venner, det er opp til deg hva du skal gjøre.

Og hvis du ikke er den kreative typen, vil du med den store mengden brukergenerert innhold som ble opprettet fra 18. juni, ha massevis av nye ting å gjøre i Sea of Thieves etter sesong 20, Custom Seas, som ble utgitt på Xbox Series X/S, Xbox One, PC og PS5.