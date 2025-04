Sea of Thieves kommer til Battle.net i mai

HQ

Fra dagens perspektiv virker det nesten rart å tenke på at Sea of Thieves en gang i tiden bare var eksklusivt for PC og Xbox One. I år er spillet også tilgjengelig på Xbox Series X/S, PlayStation 5 og en håndfull andre PC-butikker. Nå, mange år etter at Activision Blizzard har blitt slått sammen med Microsoft og Xbox-familien, legger den til en annen av sistnevnte i porteføljen.

Rares flerspillerspill for pirater vil snart lanseres på Battle.net. Spillet er satt til å debutere på PC-spillplattformen 22. mai, og på denne datoen kan fans få tak i enten den vanlige, deluxe- eller premiumversjonen av tittelen for å begynne sin reise og å stemple navnet sitt i piratlegenden.

Det skal sies at den enkleste måten å hoppe inn i Sea of Thieves på i dag er å gjøre det gjennom Game Pass, da det er nevnt at alle som har et Game Pass PC eller Ultimate abonnement kan koble Xbox- og Battle.net-kontoene sine for å få tilgang til den vanlige utgaven av spillet uten å pådra seg ekstra kostnader. På samme måte vil du sannsynligvis ønske å gjøre dette og dra nytte av dette fordi spillet krever Microsoft-kontoregistrering for å spille uansett.

Er du fortsatt en hyppig Sea of Thieves-spiller?