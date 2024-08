Sea of Thieves kraftig økning i PS5-salget

HQ

Sea of Thieves har angivelig passert én million solgte eksemplarer på PS5, etter at den tidligere Xbox-eksklusive tittelen ble lansert for konsollen i slutten av april.

Som med alle andre spill, var det en nedgang fra lanseringen og frem til i dag, men Sony viser at spillet fortsatt er populært. Sea of Thieves var det mest nedlastede PS5 -spillet i de nordamerikanske og europeiske regionene i mai, rangert blant de fem beste i juni og blant de ti beste i juli.

Når det gjelder taktikken Xbox sjef, Phil Spencer, sa :

"Når vi går til PlayStation kunngjøringen, lanserte vi tydeligvis i fjor vår fire spill, to av dem på Switch, fire av dem på PlayStation - og vi sa at vi skulle lære. Jeg tror jeg kanskje sa at vi kommer til å gjøre mer ut fra det vi har lært.

"Det jeg ser når jeg ser på det, er at franchisene våre blir sterkere, våre Xbox konsollspillere i år er så høye som de noen gang har vært, så jeg ser på det og sier at spillertallene våre går opp for konsollplattformen, franchisene våre er så sterke som de noen gang har vært ... vi driver en bedrift."

Opprinnelig utgitt i 2018 for Xbox, virker det som om Sea of Thieves er en indikasjon på en trend i Microsofts forretningsstrategi, der de prioriterer sine egne konsoller med utviklede titler før de porterer på et senere tidspunkt. Et enda nyere eksempel på dette er det kommende Indiana Jones and the Great Circle, som ble bekreftet på Gamescom for utgivelse til Xbox og PC i desember i år, og PS5 tidlig i 2025.

Spencer fortsettelse: "Det er definitivt sant i Microsoft at listen ligger høyt for oss når det gjelder leveransen vi må gi tilbake til selskapet, fordi vi får et støttenivå fra selskapet som er helt utrolig med tanke på hva vi er i stand til å gjøre.

"Så jeg ser på dette: hvordan kan vi gjøre spillene våre så sterke som mulig, sikre at plattformen vår fortsetter å vokse både på konsoll, PC og i skyen, og jeg tror det bare kommer til å være en strategi som fungerer for oss" (takk, VGC).