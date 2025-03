Sea of Thieves og Destiny 2-samarbeid kunngjort

HQ

Sea of Thieves Rare har sett utallige samarbeid tidligere, om enn mest med Microsoft-relaterte merker som Halo. Nå har Rare imidlertid startet et samarbeid med selskapet som skapte Halo, som som kjent nå eies av Sony. Vi snakker selvfølgelig om Bungie.

Mer presist handler det om en serie Lightbearer-tema gjenstander og klær fra Destiny 2. Andria Warren, direktør for kreative operasjoner hos Rare, kommenterer samarbeidet på følgende måte på Xbox Wire :

"Å jobbe med Bungie for å bringe Destiny 2 inn i Sea of Thieves var en kreativt rik og dypt samarbeidsprosess. Fra de tidligste konseptskissene til den endelige utformingen av design som hedret begge universene, utfordret hvert steg oss til å tenke annerledes. Vi utforsket hvordan ikoniske Destiny-elementer kunne gjenskapes gjennom en Sea of Thieves -linse, og oversatte tone, visuelt språk og karakter til noe som føltes nytt, men umiskjennelig trofast. Det satte teamene våre på kreative utfordringer på best mulig måte, og resultatet er noe vi virkelig er stolte av!"

Sjekk ut traileren for hva dette har å by på nedenfor, der vi også har den splitter nye videoen for andre del av Sesong 15: Wild Things som startet i går, og som byr på mange nyheter du kan lese om her.

HQ