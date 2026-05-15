Sea of Thieves Samfunnet i opprør etter at båtsmannsambassadør ble møtt med påstått upassende oppførsel med mindreårige

Sea of Thieves -miljøet har blitt rystet av en svært sjokkerende hendelse. Fellesskapsfiguren kjent som "Bruno" eller "heslashthem" har blitt møtt med beskyldninger om upassende oppførsel overfor mindreårige, blant annet i form av å sende seksuelt eksplisitte vitser og be om bilder fra personer under 16 år.

Påstandene begynte å sirkulere fra 12. mai, og den umiddelbare responsen har tilsynelatende vært å forby Bruno fra Sea of Thieves fora og lignende. Grunnen til at denne historien har nådd slike eksplosive proporsjoner i spillets samfunn er at Bruno ikke bare er en gjennomsnittlig spiller, de er en Boatswain-ambassadør, som effektivt er en sentral og viktig rolle gitt av Rare til påvirkere og samfunnsfigurer som anses som viktige representanter for spillet. Effektivt er det en godkjenningsposisjon som Rare deler ut til en veldig liten del av enkeltpersoner.

I følge Dexerto har andre Boatswain-ambassadører som nå får vite om denne påståtte forseelsen, bedt Rare om å fjerne navnene sine fra spillets nettsted og å trekke seg fra rollen til situasjonen med Bruno er løst, og selv om Rare ennå ikke har kommet med en offisiell uttalelse om situasjonen, vil beskyldninger av denne typen vanligvis kreve involvering av juridiske og rettshåndhevelsesorganisasjoner.