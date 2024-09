Sea of Thieves servere stengt for nødvedlikehold

HQ

Rare ga ut en oppdatering til piratsimulatoren Sea of Thieves i går, 19. september, men det ser ut til at endringene som er innført har ødelagt spillet fullstendig. Faktisk så mye at utviklingsteamet har kunngjort et nødvedlikehold for spillet som starter kl. 15:00 CEST i dag, 20. september. Som de rapporterer i en uttalelse på bloggen sin, vil spillet sannsynligvis være stengt hele helgen mens de fikser de mest alvorlige problemene.

I denne forbindelse ser det ut til at det mest presserende problemet er fiskestangen. Oppdateringen endret måten den fungerer på, og det har forårsaket en feil som har forgrenet seg til hele spillopplevelsen, så den første hurtigreparasjonen vil være å gå tilbake eller fikse dette, antagelig i løpet av ettermiddagen-kvelden i kveld.

Den andre hotfixen kommer neste uke, torsdag 26. for å være nøyaktig, og vil fikse oppførselen til kastekniver og endre visse utseendemønstre for Burning Blade og skjelettskip.

"Vi setter pris på alle feilrapportene og tilbakemeldingene vi har mottatt siden vi lanserte oppdateringen på torsdag, og jeg og teamet erkjenner at denne oppdateringen ikke har nådd det kvalitetsnivået den burde. Det er skuffende at mange av spillerne våre opplever problemer for øyeblikket, og vi hører frustrasjonene deres - vi har en del arbeid å gjøre her for å forbedre opplevelsen for alle - så takk for tålmodigheten.

Drew "Sonicbob" Stevens"

Hvis du spiller Sea of Thieves nå, bør du levere så mye tyvegods du kan i nærmeste havn, for det ser ut til at skipene kommer til å ligge i opplag denne helgen.