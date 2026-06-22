Sea of Thieves skal angivelig bli live-action-film

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I den stadige kampen om å få et forsprang på hverandre, utforsker spillgigantene Microsoft, Sony og Nintendo stadig nye måter å utmerke seg på og utvikle seg utenfor hverandres rekkevidde. Selv om vi ofte har sett pendelen svinge i ulike retninger, er det ett område der særlig Microsoft står overfor hard konkurranse, nemlig filmatiseringer for det store lerretet. Mens «A Minecraft Movie» har vist seg å være en suksess, har Nintendo allerede erobret kinoene to ganger med «The Super Mario Bros.»-filmene, og Sony har kommet med «Until Dawn», «Uncharted» og «Gran Turismo».

Det ser ut til at en av de neste store kinofilmene basert på et Microsoft-videospill ikke vil komme fra en etablert og langvarig flaggskipserie som «Halo» eller «The Elder Scrolls», men snarere fra en nylig enorm suksess. Ifølge Entertainment Weekly er en live-action-film basert på Sea of Thieves under aktiv utvikling, og filmen skal produseres av Destin Daniel Cretton, kjent fra Spider-Man: Brand New Day.

I en kommentar til denne planen uttalte Matt Booty, innholdssjef hos Xbox: "Hovedpersonen i spillet Sea of Thieves er faktisk spilleren og fellesskapet. Så hvis du setter deg ned for å tenke på Sea of Thieves, handler det ikke om: Hvem er hovedpersonene? Hva er handlingen? Det er et svært sosialt spill, men Sea of Thieves har en helt egen tone. Det er bygget på et svært samarbeidsvillig fellesskap, så du kan begynne å ane hvordan det kommer til å bli."

Dette kommer i tillegg til en rekke andre planlagte filmatiseringer av videospill, blant annet Elden Ring og Death Stranding (begge fra A24), samt Paramounts ambisiøse Call of Duty-filmatisering.