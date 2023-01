HQ

Et nytt eventyr har begynt i Sea of Thieves kalt The Secret Wilds som varer til 3. februar. Her må du og mannskapet ditt følge sporene fra den beryktede kaptein Briggsy på jakt etter en kur mot en forbannelse, men dessverre er du ikke alene.

I tillegg til å tilby en ny historie å spille gjennom, inneholder denne nye Sea of Thieves-oppdateringen også andre nye ting, inkludert en rekke små og store forbedringer.