Seagate lanserer et 4 TB lagringskort for Xbox Series S/X

HQ

PlayStation 5 har 667 gigabyte tilgjengelig lagringsplass, Xbox Series X har 802 gigabyte, og Xbox Series S 364 gigabyte. Det høres kanskje mye ut i teorien, men ettersom spill i dag kan være på 200 gigabyte, er det fortsatt ikke på langt nær nok.

Enda verre er det for Game Pass -brukere, som har et stort utvalg av spill å velge mellom, og som ifølge Microsoft spiller flere og vesentlig forskjellige titler. Med andre ord er det ofte behov for ekstra lagringsplass. Nå påpeker Windows Central at et nytt Xbox-alternativ nettopp har blitt introdusert av Seagate.

Det er et Storage Expansion Card med totalt 4 000 gigabyte (fire terabyte), noe som ikke har vært tilgjengelig før for Xbox, der taket hittil har vært to terabyte. Men de finere tingene i livet kommer ikke gratis, og hvis du mistenker at et slikt beist koster en krone, har du helt rett.

Kortet er for øyeblikket bare tilgjengelig for kjøp gjennom Best Buy for 429,99 dollar, og det er merket som rabattert med 70 dollar. Siden produktet ikke har blitt offisielt annonsert, mistenker vi at det kan være noe Microsoft vil vise frem under Xbox Games Showcase på søndag. Best Buy kan rett og slett ha lekket dette ved et uhell, noe som også ville forklare hvorfor de er de eneste som selger et produkt som ikke engang Microsoft selv har kommentert ennå, og som heller ikke finnes på Seagates nettsted.