Seagate pakker 44 TB inn i én enkelt harddisk ved hjelp av HAMR-teknologi

I motsetning til hva mange kanskje tror, er mekaniske harddisker langt fra et utdatert lagringsmedium fra 1990-tallet. Nei, teknologien har utviklet seg i et raskt tempo også på dette området, parallelt med en verden som hovedsakelig snakker om NVMe-disker. Men ute i serverrommene er det groteske datamengder som skal lagres, og roterende metallplater er fortsatt kongen.

Med sine nye 44 TB (!) harddisker tar Seagate nå neste steg, ved hjelp av den nyeste Mozaic 4+-plattformen, som bruker den vidunderlig futuristisk klingende HAMR-teknologien (Heat-Assisted Magnetic Recording). I praksis betyr dette at en mikroskopisk laser varmer opp overflaten på disken når data skrives, slik at informasjonen kan pakkes mye tettere enn tidligere. Resultatet er at hver magnetplate kan lagre mer enn 4 TB med data.

Hvis du plasserer ti plater i samme disk - og det er det Seagate gjør her - ender du opp med en noe absurd sluttkapasitet på 44 terabyte. Ja, takk skal du ha, mange ganger større enn det som har vært tilgjengelig så langt, og en drøm for alle som har en NAS eller to hjemme eller på kontoret.

Dessverre går leveransene foreløpig først og fremst til datasentre. Så alle vi gjør-det-selv-folk må vente tålmodig. Seagate er også langt fra alene om å forsøke å presse mer og mer data inn i klassiske harddisker. Western Digital jobber parallelt med sine egne løsninger for å nå 40 TB og mer, og hele bransjen jakter på det samme målet: mer lagringsplass per disk.

Kan vi kanskje se frem til 50 TB-disker om et år eller to? Ja, hvis bransjens planer holder, bør det ikke ta veldig lang tid.

