Seagates 30 TB HAMR-harddisker er endelig tilgjengelige for alle

Seagate har offisielt lansert sine banebrytende HAMR-harddisker (Heat-Assisted Magnetic Recording) for generell tilgjengelighet, og tilbyr modeller på 28 TB og 30 TB under varemerkene Exos M (for datasentre) og IronWolf Pro (for NAS). Disse harddiskene, som tidligere var begrenset til hyperscalere, er nå tilgjengelige via Seagates nettsted og utvalgte forhandlere.

HAMR bruker en nanofotonisk laser til å varme opp diskoverflaten under skriving, noe som muliggjør betydelig tettere datapakking uten at det går på bekostning av stabiliteten. Disse diskene er basert på Seagates andregenerasjons Mozaic 3+-plattform, som bygger på tidligere HAMR-innovasjoner.

Ytelsesmessig når sekvensielle lese-/skrivehastigheter opp i rundt 275 MB/s, med tilfeldige IOPS på 170/350 lese-/skrivehastigheter - sammenlignbart med tidligere disker. Tilfeldig skriving går litt saktere på grunn av HAMR-begrensningene, men dette reduseres i virkelige scenarier ved hjelp av hurtigbufring og systemtuning.

Diskene er designet for døgnkontinuerlig arbeidsbelastning og har 512 MB hurtigbuffer, standard 3,5" SATA 6 Gb/s grensesnitt og et strømforbruk på mellom 6,9 W og 9,5 W. Exos-modellene har en MTBF på opptil 2,5 millioner timer. Prisene ligger på rundt 600 dollar for 30 TB-versjonen og 570 dollar for 28 TB-modellen.

Dette er en annonse:

Seagate retter disse diskene mot kostnadseffektive AI- og edge-datasentre. Fremover inkluderer HAMR-veikartet 36 TB-prøver og tar sikte på 40 TB i 2026, 50 TB innen 2028 og 100 TB-stasjoner innen 2030.