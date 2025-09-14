Sean Astin tar over roret i SAG-AFTRA

HQ

Vår egen gartnermester og elskede hobbit, Sean Astin, har offisielt trådt inn i en ny lederrolle. Fredag ble Ringenes Herre-stjernen valgt til president for SAG-AFTRA, den store amerikanske fagforeningen som representerer skuespillere i praktisk talt alle hjørner av underholdningsindustrien. SAG-AFTRA har medlemmer som jobber innen film, TV og radio, i tillegg til stemmeskuespillere og til og med stop-motion-skuespillere, noe som gjør det til en av de mest omfattende kreative arbeidstakerorganisasjonene i verden.

Astin oppnådde en avgjørende seier, med over 79 % av stemmene, og slo dermed sin medkandidat Chuck Slavin. Skuespilleren har vært dypt involvert i lauget i en årrekke, og satt blant annet i komiteen som kjempet for bedre kontrakter og beskyttelse under den historiske skuespillerstreiken i 2023 - en streik som stengte Hollywood i månedsvis og omformet forhandlingene mellom kunstnere og studioer.

Etter at resultatene ble kunngjort, slo Astin an en optimistisk tone :

"Nå er det tid for optimisme og kreativitet. Jeg er begeistret over at medlemmene har gitt meg lov til å lede vår sagnomsuste organisasjon ut av denne utfordrende tiden og inn i en fremtid preget av selvtillit, fremgang og et sterkt engasjement ... Jeg er den første andregenerasjons presidenten i forbundet vårt. Min mor, Patty Duke, viste meg det fantastiske ansvaret det er å ta vare på hvert eneste medlem av fagforeningen vår. Jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidet."

Astin vil sitte i en toårsperiode og lede SAG-AFTRA gjennom pågående diskusjoner om AI-bruk, strømming av residuals og beskyttelse av utøvere i en bransje i rask endring. Med sin bakgrunn som både en berømt skuespiller og en erfaren forhandler, tar den potetelskende hobbiten nå roret i Hollywoods mest innflytelsesrike arbeidstakerorganisasjon.