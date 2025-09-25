Sean Bean gir sheriffen av Nottingham en truende karakter

Det er snart på tide å vende tilbake til 1100-tallets England, for den 2. november vekkes Robin Hood -sagaen til live igjen - denne gangen med Sean Bean i rollen som den kaldblodige sheriffen av Nottingham. Den nylig lanserte traileren gir et pirrende glimt av hva som kommer, og det er tydelig at dette ikke er en vanlig eventyrfortelling. I stedet kan du forvente deg en mørkere, mer emosjonell historie drevet av hevn - det høres ærlig talt herlig dramatisk ut.

I tillegg til Bean består rollelisten av Jack Patten som Rob, Lauren McQueen som Marian, Lydia Peckham som Priscilla, Steven Waddington som jarlen av Huntingdon og Connie Nielsen som dronning Eleanor. Ifølge MGM vil denne Robin Hood være like historisk forankret som den er romantisk og eventyrlig, med forholdet mellom Rob og Marian i sentrum. For fans av historiske dramaer kan dette lett bli et av årets høydepunkter - og om ikke annet er Sean Bean grunn nok til å se den. Sjekk ut traileren nedenfor.

HQ