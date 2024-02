Sean Bean vender tilbake til Hitman

HQ

Sean Bean er en skuespiller som kanskje er mest kjent for sine ikoniske dødsfall. Boromir, Ned Stark, Trevelyan og flere andre karakterer har gått en altfor tidlig død i møte mens Bean har spilt dem. Nå kan du gi Sean Bean din egen forskrudde død når han vender tilbake til Hitman som Mark Faba.

Faba er et unnvikende mål i den nye sesongen av Hitman: World of Assassination. Den går fra 22. mars til 21. april. Bean kom inn i serien for første gang i 2018, så for fans som har vært med lenge, blir det godt å se (og drepe) et kjent fjes.

Det vil også være et arrangement med påsketema i slutten av mars, hvis du har gått lei av å drepe Sean Bean innen den tid. Ta en titt på traileren nedenfor for litt Sean Bean-spill: