Sean "Diddy" Combs dømt til over fire års fengsel for prostitusjonsdom

Vi har nettopp fått nyheten om at Sean "Diddy" Combs har blitt dømt til 50 måneders fengsel etter at han ble dømt for prostitusjonsrelaterte anklager, og en føderal dommer fordømte musikkmogulen for å ha misbrukt to tidligere kjærester i årevis.

55-åringen ble dømt i Manhattans føderale domstol etter en dagslang høring på fredag. Den amerikanske distriktsdommeren Arun Subramanian beskrev Combs' handlinger som "undertrykkelse", og avviste forsvarets påstander om at hendelsene utgjorde samtykkende møter.

Combs ble i juli dømt for å ha sørget for at mannlige eskorter krysset delstatsgrenser for å gi venninnene hans seksuelle opptredener i narkotikapåvirket tilstand, mens han selv gjorde opptak av handlingene. Han ble frikjent for de mer alvorlige tiltalepunktene, som kunne ha ført til livstidsstraff.

Til tross for frifinnelsen mente Subramanian at konsekvensene for Combs' tidligere partnere, sangeren Casandra Ventura og en kvinne som bare ble identifisert som Jane, rettferdiggjorde en betydelig fengselsstraff. Begge kvinnene vitnet om at den årelange tvangen hadde drevet dem til selvmordstanker.

Combs ba om unnskyldning og sa at han hadde lært sin lekse, mens barna hans oppfordret til mildhet og snakket om hans personlige vekst siden arrestasjonen. Dommeren anerkjente Combs' filantropi og familiestøtte, men understreket behovet for å anerkjenne skaden som er forårsaket.

Aktoratet hadde bedt om mer enn 11 års fengsel, mens forsvaret ba om litt over ett år. Combs, som har sittet varetektsfengslet siden han ble arrestert i september 2024, kan bli løslatt etter mindre enn tre år med sonet tid.

Saken markerer en av de mest profilerte domfellelsene av en fremtredende underholdningsfigur for seksualforbrytelser de siste årene.