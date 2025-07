Sean Penn jakter på Leonardo DiCaprio i siste titt på One Battle After Another

HQ

Leonardo DiCaprio gjør ikke mange filmer i det hele tatt for tiden. I løpet av det siste tiåret har den Oscar-vinnende skuespilleren medvirket i fire filmer - nemlig The Revenant, Once Upon a Time... in Hollywood, Don't Look Up og Killers of the Flower Moon - men i 2025 runder han av med en femte.

DiCaprio skal spille hovedrollen i Paul Thomas Andersons neste regissørinnsats, One Battle After Another, der han dukker opp som en eks-revolusjonær som vender tilbake til handling i et forsøk på å redde datteren sin fra deres onde fiende. Selv om det kan virke overnaturlig i beskrivelsen, ser det i praksis ut til å være DiCaprios rollefigur som løper fra loven (anført av Sean Penn), alt for å nå datteren sin og sikre at hun ikke blir fengslet for hans og hans gale kones (spilt av Regina Hall) fortid.

One Battle After Another Filmen har premiere 26. september, og har et stjernespekket Oscar- og BAFTA-nominert produksjonsteam, i tillegg til en rekke andre toppstjerner, som Benicio Del Toro. Sjekk ut den siste traileren for filmen nedenfor.