Season of the Warlock følger ikke "månelogikken" i klassiske eventyrspill.

"Du kan leve av eventyrspill hvis du lager dem på riktig måte." Dette sitatet fra Javier Cadenas, grunnleggeren av indie-studioet enComplot, oppsummerte for oss under Gamelab den optimismen og selvtilliten som teamet hans møter de siste utviklingsfasene av The Season of the Warlock, et pek-og-klikk-eventyrspill laget av fans og for fans.

Utviklingen av dette eventyrspillet har pågått i flere år, og i løpet av den tiden har teamet også måttet forholde seg til bransjens tvil om pek-og-klikk-eventyrsjangeren, og derfor har de valgt å selvpublisere spillet, som forventes å bli utgitt samtidig på PC og konsoller neste år.

"Forhåpentligvis blir vi ferdige med utviklingen i år, og vi ønsker å finne et lanseringsvindu til neste år. Men det finnes allerede en demo på Steam siden et par år tilbake som alle kan spille og se hvordan spillet utvikler seg, i sin fulle prakt, du vet, med voiceover, med den endelige musikken, med endelig grafikk osv."

Noe av det mest interessante som gjør Season of the Warlock unikt, er den doble historien, for i begynnelsen av historien er det et veiskille der spillet blir helt annerledes, avhengig av hvilken beslutning du tar i det øyeblikket. "Og avhengig av hva du velger, er de viktigste delene av historien omtrent de samme temaene. Karakterene og bakgrunnen er de samme, men målene for hver gren endrer seg fullstendig. Og 100 % av gåtene endrer seg også."

Det er klart at et slikt eventyr er en utfordring, men hvis det er noe Cadenas understreker når det gjelder å utvikle et pek-og-klikk-spill, er det å gå bort fra "månelogikken", noe han mener er en feil når det gjelder å formidle spillets logikk til spillerne. "Hvis du kontekstualiserer spillet på riktig måte, hvis du skilter alt ordentlig, hvis du gir nok ledetråder til spillerne, vil de forstå hvordan designet fungerer."

Forhåpentligvis vil studioet fullføre eventyret og gi oss en konkret lanseringsdato snart.