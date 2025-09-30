Seattle Kraken må spille sesongpremieren uten Kaapo Kakko

HQ

Den finske landslagsstjernen Kaapo Kakko har gjort et stort inntrykk på NHL-laget Seattle Kraken, og 24-åringen har en lysende fremtid foran seg, noe som førte til at han sikret seg en treårskontrakt verdt 14,25 millioner dollar. Dette er et bevis på hvor viktig han har blitt for laget.

Men nå er det dessverre bekreftet at han mest sannsynlig vil gå glipp av Seattles sesongåpning (9. oktober mot Anaheim Ducks) og mer enn det. Det har nå blitt avslørt at slashingen han fikk av Edmonton Oilers' forsvarsspiller Beau Akey i en preseason-kamp nylig resulterte i en brukket hånd. Som et resultat av dette forventes han ikke å være tilbake på isen før om minst seks uker.

Selv om han bare går glipp av noen få uker, er det et stort tilbakeslag for den målfarlige spilleren som i forrige sesong - som begynte i New York Rangers før han ble tradet til Seattle Kraken - gjorde hele 44 poeng, inkludert 14 mål og 30 assists.