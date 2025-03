Seattle Mariners spiller med Switch 2-lapper på ermene denne sesongen

HQ

Switch 2 har så langt bare blitt vist kort, og den 2. april er det tid for den formelle avdukingen når vi får vite alt om enheten. Ikke minst når den kommer. Det er mange spekulasjoner om folk tror på en premiere så tidlig som i mai eller juni, mens andre tror på senere i år.

Men kanskje har vi nettopp fått et tegn på at det nok skjer tidligere på året, snarere enn senere. MLB-laget Seattle Mariners melder via Instagram at de nok en gang vil samarbeide med Nintendo (de har en lang historie sammen, der Nintendo også har vært en stor aksjonær), og på bortekamper vil ermet bli prydet med Switch 2-logoen. Seattle Mariners president for forretningsdrift, Kevin Martinez, kommenterer partnerskapet som følger:

"Nintendo og Mariners har vært uløselig knyttet sammen siden 1992. Nå, hver gang Mariners går på banen, vil trøyeermene våre fungere som en påminnelse om alt Nintendo of America har gjort for lokalsamfunnet i nordvest og for laget."

Til og med Nintendo of Americas administrerende direktør Doug Bowser hadde noen velvalgte ord om emnet:

"Det er virkelig spennende å kunne samarbeide med et så talentfullt lag, inkludert lysende stjerner som Julio. Vår historie med Mariners går flere tiår tilbake, så dette føles virkelig som å komme hjem."

Sesongen startet denne uken og slutter i september, og det virker sannsynlig - men ikke garantert - at Nintendo vil lansere konsollen sin i løpet av denne perioden for å promotere et produkt som faktisk eksisterer.

Sjekk ut kampsettet nedenfor.