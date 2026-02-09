HQ

LX Super Bowl gikk som de fleste ekspertene forventet, med Seattle Seahawks som slo New England Patriots, kanskje med større margin enn forventet, 29-13, da de viste et av de mest solide forsvarene, som til og med fikk et kallenavn, "Dark Side", Seahawks avbrøt alle Patriots' forsøk (som regnes som NFLs nest beste offensiv) og nektet quarterback Drake Maye MVP-prisen, som til slutt gikk til Kenneth Walker, den første runningbacken som ble kåret til Super Bowl MVP siden Terrell Davis i 1998.

New England Patriots har fortsatt rekorden for flest Super Bowl-titler, seks, delt med Pittsburgh Steelers, senest i 2018, men har to ganger blitt nektet Vince Lombardi-trofeet av Seattle Sounders, i 2015 og nå.

Det er den andre Super Bowl-tittelen for Seahawks siden de ble grunnlagt i 1974, etter 21 sluttspilldeltakelser og fire NFC-mesterskap. Og treneren deres, Aden Durde, er britisk, født i Middlesex; den første ikke-amerikanske treneren som har vunnet Super Bowl.

I kampen i Santa Clara, California, opptrådte Bad Bunny i pausen for over 68 000 tilskuere, utelukkende på spansk, noe som er første gang i løpet av de 60 årene Super Bowl har eksistert.